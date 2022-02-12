Петербургские медики расстроены задержкой коронавирусных доплат с 2021 года

Петербургские врачи, работающие в красной зоне, уже с декабря 2021 года не получают доплат за работу с коронавирусными пациентами.

На ситуацию посетовали специалисты Покровской больницы, также в комитете по социальной политике информация о задержке была подтверждена. Об этом пишет «Фонтанка».

При этом важной уточнение, что идет задержка именно городских выплат. На федеральном уровне все средства приходят без задержек.

В больнице отметили, что в настоящее время большинство медицинских сотрудников работают на износ, поэтому было бы целесообразно получить обещанные доплаты. При этом, жалуются специалисты, комитет по социальной политике утверждает, что нет финансирования, а в комитете финансов переключают с одного телефона на другой.

В комитете разъяснили, что декабрьские и январские выплаты задерживаются, потому что чиновники не могут согласовать одно постановление. О том, кто конкретно задерживает согласование, не говорится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что студентов медицинских вузов в Петербурге направили в коронавирусные больницы вместо летней практики на помощь врачам.