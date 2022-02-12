«Меня пугает свет, и болят суставы»: вирусолог назвал новые побочные эффекты «Спутника V»

Российский Минздрав одобрил изменения в разделе «Побочные действия» инструкции к препарату против коронавируса «Спутник V».

О новых изменениях в побочных эффектах рассказал врач-вирусолог Виталий Звягинцев. В интервью изданию SOLENKA.INFO он отметил две новых неприятности, с которым может столкнуться вакцинированный человек.

Звягинцев утверждает, что новыми побочными эффектами «Спутника V» стали заболевание суставов и светобоязнь. Инструкцию изменили решением Центра имени Гамалеи. Важно то, что остеоартрит появляться от использования препарата редко — в большинстве случаев, по данным клинических испытаний, с ним сталкивается каждый сотый или тысячный человек, который привился «Спутником V».

Второй пункт — светобоязнь. Ситуация аналогична остеоартриту. По мнению исследователей, что заболевание коронавирусом проходит через слизистую глаза примерно в одном из десяти случаев. При этом заболевший может ощущать сразу несколько симптомов, например, выделение из глаз, ощущение, будто в глазах «песок», светобоязнь, покраснение глаз, отек век, сильное слезотечение и зуд век.

Эксперт подчеркнул, что в новой инструкции препарата «Спутник V» изменили и количество симптомов, которые раньше уже были известны. Так, например, эксперты уменьшили частоту нарушений ЖКТ, среди которых рвота, тошнота и диспепсия. Чаще всего подобные симптомы затрагивают людей в небольшом количестве случаев. Эксперт заметил, что всего у одного из 10 000 сделавших укол вакциной против коронавируса людей могут быть такие проявления.

Также по мнению Звягинцева, изменилась частота обнаружения заложенности носа, ринореи и першения в горле. В список побочных эффектов входят дополнительно головная боль, головокружения, увеличение регионарных лимфатических узлов, обморок. В документе описываются единичные случаи воспалительной полиневропатии, но при этом какой-то прямой связи с прививкой нет.

Вирусолог заключил, что благодаря инструкции российской вакцины можно ознакомиться с окончательными результатами ее иммуногенности и эффективности, которая составляет 70,5%, хотя до этого указывалось 91%. По истечении полугода после введения вакцины антитела сохранялись у 93,9% добровольцев, но более не определялись у 5,2%.

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