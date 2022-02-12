Заболеваемость COVID среди детей снизилась в 1,5 раза за время дистанта в Петербурге

Введение дистанционного обучения и ограничений для детей в Петербурге позволило значительно снизить заболеваемость среди несовершеннолетних. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

По ее словам, в 1,5 раза уменьшилась заболеваемость среди детей. Общие цифры по городу пока высоки, но детские показатели ежедневно и существенно снижаются.

Потехина также отметила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», снизилась и заболеваемость среди учителей. Сейчас болеют около 3 тысяч человек против прежних 5 тысяч.

Вице-губернатор напомнила, что с 14 февраля в городе снимаются ограничения для несовершеннолетних. Они действовали со 2 по 13 февраля.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские медики расстроены задержкой коронавирусных доплат с 2021 года.