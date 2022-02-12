Россиян ожидает новое решение по тарифам за ЖКХ

В России будет скорректирована система формирования тарифов за услуги ЖКХ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, в ближайшее время в стране должны будут ввести новый стандарт доли, которую занимает оплата услуг ЖКХ в структуре расходов населения. В результате в регионах будут установлены уровни, выше которых поднимать тарифы будет нельзя.

Как сообщил PRIMPRESS, при расчете максимально возможно тарифа будет учитываться уровень доходов и расходов населения.

Предложения по данному поручению министерства должны дать премьеру в срок до 1 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз — плюс 1000 рублей с каждого человека. Речь идет о комиссиях при оплате услуг ЖКХ через банковскую карту или через банкоматы. К слову, большая часть граждан таким образом и платит «коммуналку».