Участок ЗСД в Петербурге остался без света из-за аварии

Участок ЗСД в Петербурге остался без света из-за аварии
ЗСД осталась без света. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Петербургские автомобилисты пожаловались, что едут по ЗСД «вслепую». Без света остался участок между улицей Макарова и Шуваловским проспектом.

Об этом стало известно сегодня вечером,12 февраля. Подробностями горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На ЗСД отсутствует освещение», — написал автор записи.

По словам пользователей, причиной стало повреждение кабеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с пешеходом. Кроме этого, как сообщают очевидцы происходящего, мог пострадать и еще один человек. По их словам, мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, когда его вдруг сбили. Помимо прочего, «получил» еще один пешеход. Другому мужчине водитель-виновник проехался по ноге.

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