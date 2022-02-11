«Перелом ноги, травма головы, рассечение брови и выбиты зубы»: на Димитрова сбили пешехода

&#171;Перелом ноги, травма головы, рассечение брови и выбиты зубы&#187;: на Димитрова сбили пешехода
Мужчину сбила машина на Димитрова. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Мужчина получил различные травмы, в том числе у пострадавшего, может быть, сломана нога.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие: был сбит пешеход. Кроме этого, как сообщают очевидцы происходящего, мог пострадать и еще один прохожий. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Все произошло на улице Димитрова, в сторону Малой Бухарестской улицы, примерно в 18:30.

По словам свидетелей, пострадавший был жил. На место аварии прибыло много служб. Отмечалось, что мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, когда его вдруг сбили. Помимо прочего, «получил» еще один пешеход. Другому мужчине водитель-виновник проехался по ноге.

«У пострадавшего возможно перелом правой ноги, травма головы, рассечение брови и возможно выбиты зубы, но не точно», — пишет очевидец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешехода-нарушителя сбила машина, а после обокрали на Ленинском проспекте.

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