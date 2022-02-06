Пешехода-нарушителя сбила машина, а после обокрали на Ленинском

Пешехода-нарушителя сбила машина, а после обокрали на Ленинском
ДТП с пешеходом на Леинском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Ленинского проспекта и Краснопутиловской улицы произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший перебегал дорогу на красный свет.

Дорожный инцидент случился вечером воскресенья, 6 февраля. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, пострадавший перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Его госпитализировали с травмой ноги.

«Когда погрузили его в скорую сказал, что пропала барсетка, которая была при нем. Ему помогала (держала голову) женщина, которая на фото. Потом она исчезла вместе с сумкой», — написали в сообществе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проводит проверку по факту ДТП в городе Тихвин с участием несовершеннолетней. Студентка оказалась под колесами автобуса. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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