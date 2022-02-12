Дорога к Центру Алмазова заблокирована сугробами

Дорога к Центру Алмазова заблокирована сугробами
Улица Орбели завалена снегом. Фото: скриншот "Улица Орбели и окрестности"/ "ВКонтакте"

Жители Северной столицы вновь пожаловались на уборку снега. По улице Орбели горожане ходят с большим трудом.

Об этом горожане рассказали в субботу, 12 февраля. Кадры заснеженного тротуара появились в группе «Улица Орбели и окрестности» в соцсети «ВКонтакте».

Некачественную уборку снега прохожие запечатлели напротив медицинского центра имени Алмазова. Подойти к медучреждению удается с трудом, тротуары завалены снегом, а автомобилистам негде припарковать свой транспорт.

Напомним, всего с начала снежного сезона в администрацию Петербурга поступило 7,5 тысячи жалоб на плохую уборку крыш от наледи и снега.

Кроме того, Северной столице не хватает около 5 тысяч дворников для уборки улиц и порядка 2 тысяч механизаторов и единиц техники. Сейчас город убирают всего 7 тысяч дворников и 700 машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Василеостровский районный суд просят наказать фигурантов дела о мошенничестве при уборке снега.

новости СПб уборка города улица орбели


 

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