Россиянок предупредили о пугающих последствиях COVID при беременности

Когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. Фото: pixabay.com

Когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. Фото: pixabay.com

В 20% перенесших COVID-19 беременных женщин дети отстают в развитии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, вирус вызывает изменения в плаценте и нарушает плацентарное кровообращение. В результате ребенку поступает меньше кислорода, что может спровоцировать задержку темпов развития.

Как сообщил ТАСС, эпидемиолог подчеркнул, что речь идет как о психическом, так и о физическом развитии.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 203 766 случаев заражения COVID-19. Также зафиксировали 729 случаев смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 112 658 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав рекомендует планировать беременность спустя 28 дней после прививки от Covid-19 .