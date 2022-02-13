Иномарка провалилась под асфальт в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга автомобиль провалился под асфальт. На помощь к транспортному средству прибыл подъемный кран.
ДТП произошло на перекрестке улицы Ситцевой и Торфяной дороги в воскресенье, 13 февраля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».
«Автомобиль ушёл под землю. Достают», — написал автор записи.
На месте инцидента работают экстренные службы. Транспортное средство, которое «стоит» практически горизонтально задними колесами вверх, пришлось доставать при помощи спецтехники.
Информации о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экстренные службы окружили перевернутое авто на Пискаревском проспекте. Судя по кадрам, разбитое авто перекрыло движение по правой полосе.