Иномарка провалилась под асфальт в Приморском районе

Иномарка провалилась под асфальт в Приморском районе
Машина провалилась под асфальт. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Приморском районе Петербурга автомобиль провалился под асфальт. На помощь к транспортному средству прибыл подъемный кран.

ДТП произошло на перекрестке улицы Ситцевой и Торфяной дороги в воскресенье, 13 февраля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобиль ушёл под землю. Достают», — написал автор записи.

На месте инцидента работают экстренные службы. Транспортное средство, которое «стоит» практически горизонтально задними колесами вверх, пришлось доставать при помощи спецтехники.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экстренные службы окружили перевернутое авто на Пискаревском проспекте. Судя по кадрам, разбитое авто перекрыло движение по правой полосе.

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