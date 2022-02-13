Пулково работает без отмен и задержек 13 февраля

Пулково работает без отмен и задержек 13 февраля
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня, 13 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта. Сегодня петербуржцы и те, кто прибыл в Северную столицу для пересадки, полетят вряд российских городов, а также Шарм-Эль-Шейх и Стамбул.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. А с 1 марта появится больше рейсов в Грецию и Кипр. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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