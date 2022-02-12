Россия увеличит количество авиарейсов в Германию, Грецию и на Шри-Ланку

Дважды в неделю можно будет улететь из Петербурга в Афины, Салоники, а также из аэропорта Жуковский в Ираклион. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Дважды в неделю можно будет улететь из Петербурга в Афины, Салоники, а также из аэропорта Жуковский в Ираклион. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

С 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. А с 1 марта появится больше рейсов в Грецию и Кипр.

Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Также будут возобновлены полеты из международных аэропортов Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Якутска, Ставрополя и Абакана.

Также дважды в неделю можно будет улететь из Петербурга в Афины, Салоники, а также из аэропорта Жуковский в Ираклион.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» открывает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Кировск. Рейсы будут осуществляться из Северной столицы на регулярной основе. Так, в аэропорт «Хибины» можно будет полететь пять раз в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Пулково будет осуществляться в 11:00, а прибытие в аэропорт «Хибины» планируется в 12:50.