По 14 000 рублей от ПФР: кто из пенсионеров получит выплату с 14 февраля

Россияне делятся друг с другом информацией о выплате в 14 000 рублей, и якобы указ об этом уже подписан. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Россияне делятся друг с другом информацией о выплате в 14 000 рублей, и якобы указ об этом уже подписан. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пожилым россиянам рассказали о новой единовременной выплате в 14 000 рублей. Планируется, что пенсионерам ее начнут начислять с 14 февраля.

В Сети в последнее время идет активное обсуждение возможной новой выплаты для пенсионеров. Россияне делятся друг с другом информацией о выплате в 14 000 рублей, и якобы указ об этом уже подписан. Об этом сообщает Primpress.

Однако, пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что на уровне правительства РФ такого приказа не выходило. По его словам, авторы сообщений узнали об указе, который был подписан не кабмином, а властями Москвы.

«Речь идет о размере прожиточного минимума для пенсионеров на этот год. Так, в столице он действительно составит 14 009 рублей», — заявил эксперт.

Он отметил, что прожиточные минимумы в каждом регионе РФ разные: где-то это 10 000 рублей, а где-то и 23 432 рубля, как на Чукотке. Размер прожиточного минимума — это минимальная пенсия гражданина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторые пенсионеры в РФ получат по 200 000 рублей с 14 февраля.