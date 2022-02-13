Некоторые пенсионеры в РФ получат по 200 000 рублей с 14 февраля

Пожилым российским гражданам с 14 февраля начнут начислять новые денежные выплаты. Крупные суммы ждут только неработающих пенсионеров.

С понедельника в России начнется зачисление разовой соцвыплаты. Рассчитывать на деньги от государства могут только неработающие пенсионеры. А сама выплата будет призвана частично компенсировать россиянам расходы по газификации жилых помещений. Об этом сообщает Primpress.

Для возмещения части расходов нужно обратиться в местную администрацию. Сумма выплаты отличается в зависимости от региона и объема потраченных на газификацию средств.

К примеру, в Ленобласти хозяева частных домов могут рассчитывать на выплату до 180 000 рублей, а для льготников сумма возрастает уже до 200-300 тысяч рублей. Но в среднем это 200 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам 1953–1967 годов рождения дадут крупную выплату.