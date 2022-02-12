Российским пенсионерам 1953–1967 годов рождения дадут крупную выплату

Пенсионерам в России 1953–1967 годов рождения выдадут крупную выплату в этом году.

Жители России, которые родились в период с 1953 и 1967 годы, могут расчитывать на денежную сумму. Так, россиянам озвучили размеры единовременных выплат. К слову, получить их возможно только раз в пять лет. Имеются в виду выплаты, производимые из пенсионных накоплений граждан, передает PRIMPRESS.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо прийти в отделение ПФР с пакетом документов. Затем подать заявление. В случае, если накопления россиянина были сформированы в негосударственном фонде, то придется обратиться уже туда.

Средства придут на карточку гражданина в течение 1-ого месяца.

Важно, что получить свою единовременную выплату смогут только те люди, дата рождения которых располагается в промежутке от 1953 до 1967 годов.

Это коснется тех пожилых граждан, чьи работодатели в 2002-2004 годах платили страховые взносы с зарплат на накопительную пенсию. Имеются в виду женщины с 1957 по 1966 года рождения и мужчины, родившиеся с 1953 по 1966 годы.

Кроме того, деньги полагаются еще и участникам госпрограмм софинансирования формирования пенсионных накоплений.

Если речь идет о единовременной выплате, то для отправлявших взносы в 2002-2004 годы размер разовой выплаты предполагает от 5 до 10 тысяч рублей. Однако для каждого человека сумма будет рассчитана индивидуальна.

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