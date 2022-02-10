Зачислят на карту 11 000 рублей: кому из россиян придет выплата от соцзащиты

Некоторым российским гражданам с 11 февраля начнут перечислять новые выплаты от социальной защиты. Сумма будет зависеть от того, когда была оформлена такая выплата.

В пятницу россиянам начнут зачислять ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. На пособие могут рассчитывать семьи почти из всех регионах страны. Деньги будут переводить на банковские карты. Об этом сообщает Primpress.

Получить выплаты смогут семьи, в которых средний доход на одного члена ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Размер самого пособия равняется детскому прожиточному минимуму, который отличается в зависимости от региона. Тем родителям, кто подал заявление недавно, поступит уже увеличенная после индексации выплата. В среднем россияне смогут получить по 11 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на следующей неделе некоторым гражданам РФ в автоматическом режиме начнет поступать новая денежная выплата.