Выплатят по 7000 рублей: деньги автоматически придут россиянам с 14 февраля

Выплатят по 7000 рублей: деньги автоматически придут россиянам с 14 февраля
Деньги будут выделены для обеспечения выплат гражданам, которые находятся на больничном. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На следующей неделе некоторым гражданам РФ в автоматическом режиме начнет поступать новая денежная выплата. Кабмин направил дополнительные средства на такие выплаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время правительство направит в регионы почти 77 миллиардов рублей. Деньги будут выделены для обеспечения выплат гражданам, которые находятся на больничном.

Новая волна коронавируса резко увеличила число заболевших. Соответственно, выросли и траты ФСС на выплату больничных. Как рассчитывает кабмин, 77 миллиардов рублей помогут закрыть потребность в оплате листков нетрудоспособности до середины марта.

С 2022 года размер больничного не должен быть ниже МРОТ. То есть каждому работающему человеку за месяц гарантирована выплата в 13 890 рублей. Учитывая, что на лечение ковида в среднем уходит две недели, для каждого гражданина в ближайшее время подготовлена выплата не менее чем в 7000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выплаты поступят 11 февраля: кто из россиян получит деньги от ПФР.

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