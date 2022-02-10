Выплаты поступят 11 февраля: кто из россиян получит деньги от ПФР

Российским гражданам уже 11 февраля перечислят денежные выплаты от Пенсионного фонда. В пятницу начнется второй поток перечисления средств россиянам.
Денежные средства перечислят получателям пенсий и других социальных выплат. Об этом сообщает Primpress.
Пенсионный фонд профинансирует выплаты, которые будут поступать россиянам через банки. Гражданам деньги поступят на банковские карты «Мир», либо же их можно будет получить в кассе отделения своего банка.
Как отметили в ПФР, пенсии россиянам теперь приходят с учетом индексации на 8,6%. То есть в феврале граждане получат выплаты с доплатой за январь, это будет разница между изначальной индексацией на 5,9% и текущей. Это произойдет в беззаявительном порядке.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в феврале Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату в 10 000 рублей.