В феврале Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату в 10 000 рублей

Начиная с февраля граждане могут подать заявление на единовременную выплату в 10 000 рублей. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и предоставить необходимые документы. Рассчитывать на выплату может только определенная категория граждан России.

Получить выплату может определенная группа граждан, у кого произошли печальные события в жизни. Речь идет о пособии в 10 000 в случае смерти пожилого родственника. Если пенсионер не работал официально, то после его кончины родственники могут обратиться за выплатой единовременного пособия. Для подачи заявления отводится полгода.

Обратиться за выплатой могут не только родственники, но и другой близкий человек. Но только при условии, что он помогал в организации похорон умершего пенсионера. Для оформления выплаты также нужно подать заявление и необходимые документы. Необходимо будет доказать и участие в организации похорон пенсионера.

На подачу заявления отводится полгода с момента смерти неработающего пенсионера. Точная сумма меняется в зависимости от региона проживания. Максимальная выплата составит около 10 000 рублей. По сообщению PRIMPRESS, сумма пособия в этом году была увеличена.

Помимо заявления родственникам умершего нужно собрать документы, подтверждающие право на выплаты: свидетельство о смерти, документы, подтверждающие, что умерший на момент смерти нигде не работал. Гражданину, не состоящему в родстве с умершим, но претендующему на выплату, придется документально доказать свое участие в организации похорон.

Точный список необходимых для назначения выплаты документов можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Принимаются заявления и документы в отделении ПФР по месту проживания. Прием заявлений на выплату в 10 000 рублей Пенсионный фонд начал с 1 февраля 2022 года.