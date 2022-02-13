Землетрясение магнитудой 3,6 сотрясло юго-восток Камчатки

Сегодня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили в региональном филиале Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали 13 февраля в утренние часы по местному времени. Землетрясение произошло на территории Елизовского района, что на юго-востоке полуострова

Очаг залегал на глубине 196 километров, а эпицентр располагался в семи километрах от районного центра Елизово и в 33 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По данным местного главка МЧС, местные жители подземных толчков не ощутили. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у берегов Сахалина произошло мощное землетрясение.