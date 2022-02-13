Врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы

Врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы
"Омикрон" может вызвать тяжелые поражения нервной системы. Фото: pexels

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев рассказал о долгосрочных последствиях коронавируса у переболевших.

Врач подчеркнул, что новый штамм коронавируса «омикрон» может вызвать тяжелые поражения нервной системы, передает РИА Новости. Омикрон-штамм вызывает более легкое течение болезни, однако может спровоцировать нейроковид и лонгковид у взрослых, а также системные воспаления у детей.

Исаев также напомнил, что самой эффективной защитой от ковида является ревакцинация. Иммунитета после введения бустерной дозы должно хватить минимум на два месяца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянок предупредили о пугающих последствиях COVID при беременности.

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