Юрист напомнил, в каких случаях могут оштрафовать за остекление балкона

Юрист напомнил, в каких случаях могут оштрафовать за остекление балкона
Для перепланировки балкона владельцы квартиры должны обратиться в архитектурную инспекцию за специальным разрешением. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Юрист Василий Данилов напомнил россиянам о штрафах за остекление балкона, которые вводятся с 1 марта. Они существовали и раньше, но теперь наказание рублем грозит и компаниям.

Специалист рассказал агентству «Прайм», что гражданам за остекление балкона грозит штраф до 50 тысяч рублей. Либо придется демонтировать построенное, но к таким мерам прибегают лишь в особых случаях.

Для перепланировки балкона владельцы квартиры должны обратиться в архитектурную инспекцию за специальным разрешением. Нужно убедиться, предполагает ли проект строительства дома возможность изменений. При этом юрист подчеркнул, что заниматься этим может только собственник.

По словам Данилова, новые правила не имеют обратной силы, поэтому у тех, кто остеклил балкон ранее, нет поводов до беспокойства.

«Но возникает вопрос, как надзорные органы установят давность данного остекления и обшивки. За нарушения указанных выше правил предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям», — объяснил юрист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юрист рассказал, какой штраф в России могут увеличить в 40 раз.

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