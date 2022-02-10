Юрист рассказал, какой штраф в России могут увеличить в 40 раз

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может увеличиться в 40 раз — до четырех тысяч рублей.

В соответствии со статьей 11.17. КоАП РФ, за «посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в иных не приспособленных для проезда пассажиров местах» до недавнего времени можно было получить штраф в размере 100 рублей, сообщает агентство «Прайм».

Юрист отметил, что было бы предложить привлекать подростков к административной ответственности по новой редакции ст. 11.17 КоАП России, в том числе, и на основании опубликованных ими видеороликов о зацепинге в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге суд по требованию прокуратуры заблокировали интернет-ресурс, на котором размещено видео о запрещенном способе катания на поездах — «зацепинг». Сайт с пропагандой «зацепинга» выявила прокуратура Петербургского метрополитена.