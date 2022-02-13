ПФР выплатит по 36 780 рублей: кто из россиян получит деньги в 2022 году

ПФР выплатит по 36 780 рублей: кто из россиян получит деньги в 2022 году
Для получения выплат нужно подготовить заявление и подтверждающие документы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд РФ готовит единовременные выплаты для некоторых категорий россиян. Деньги можно будет получить по заявлению.

Речь идет о компенсациях, положенных пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

На сайте ПФР сообщается, что на разовую компенсацию могут рассчитывать инвалиды, получившие вред здоровью. Инвалидам I группы полагается 36 780 рублей, II группы — 25 746 рублей, III группы — 18 390 рублей.

Денежные суммы также получат те, кто потерял кормильца. Семьям в таком случае выплатят по 36 780 рублей, а родителям — по 18 390 рублей.

Для получения выплат нужно подготовить заявление и подтверждающие документы, а после обратиться с ними в местное отделение ПФР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в марте некоторым россиянам придет 10 000 рублей на карту «Мир».

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