ПФР: в марте некоторым россиянам придет 10 000 рублей на карту «Мир»

Некоторые россияне в марте получат денежные выплаты от Пенсионного фонда РФ. На банковские карты «Мир» перечислят порядка 10 000 рублей.

Выплаты поступят семьям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до полутора лет. С 2022 года такими пособиями занимается ПФР. На помощь от государства могут рассчитывать только неработающие люди. Об этом сообщает Primpress.

Пособие за текущий месяц выплачивается в следующем. То есть за февраль деньги поступят в марте, уточнили в ПФР.

Размер выплаты в каждом регионе имеет свой минимум, но также зависит от различных надбавок. К примеру, в Приморье есть районные коэффициенты, увеличивающие выплачиваемую сумму.

«Смотря где вы живете. Там есть коэффициенты 1,2 и 1,3. Поэтому будете получать 9213,37 рубля или 9981,15 рубля», – отметили в фонде.

Деньги поступят в марте на банковскую карту «Мир», но точные сроки зачисления пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по 14 000 рублей от ПФР: кто из пенсионеров получит выплату с 14 февраля.