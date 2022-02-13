Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении
В Грузии магнитуду землетрясения оценили в 6,2. Фото: Pixabay

В Армении недалеко от границы с Грузией произошло землетрясение магнитудой 5,4.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находится на армяно-грузинской пограничной зоне. Толчки ощущались в Ереване, Тбилиси и Азербайджане.

Землетрясение зафиксировано в 18.25 по времени UTC (21.25 мск). Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

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