Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении

В Грузии магнитуду землетрясения оценили в 6,2. Фото: Pixabay

В Грузии магнитуду землетрясения оценили в 6,2. Фото: Pixabay

В Армении недалеко от границы с Грузией произошло землетрясение магнитудой 5,4.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находится на армяно-грузинской пограничной зоне. Толчки ощущались в Ереване, Тбилиси и Азербайджане.

Землетрясение зафиксировано в 18.25 по времени UTC (21.25 мск). Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.