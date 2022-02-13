«Сапсан» из Москвы снова задержался по пути в Петербург

«Сапсан» из Москвы снова задержался по пути в Петербург
Пассажиру стало плохо. Фото: Baltphoto

«Сапсан» в воскресенье снова прибыл в Петербург с опозданием. На этот раз задержка составила почти 20 минут. В Подмосковье пассажиру стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь, поэтому возник сбой.

По данным онлайн-табло, поезд № 774 из Москвы должен был приехать в Северную столицу в 19:25 мск, а прибыл только в 19:43. По времени фактического движения можно заметить, что сбои появились почти сразу после выезда из столицы.

По предварительным данным, на станции Химки потребовалась скорая помощь. Из-за ожидания медиков время движения сместилось.

Накануне «Сапсан» также прибыл с опозданием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сапсан», следовавший в Москву, остановился из-за умирающего мужчины. Инцидент произошел накануне почти сразу после отравления поезда. По громкоговорителю объявили, что требуется помощь врача.

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