В Петербурге появилась памятная табличка дедушке Сергея Довлатова

В Петербурге появилась памятная табличка дедушке Сергея Довлатова
В Петербурге увековечили имя дедушки писателя Сергея Довлатова. Фото: фонд Последний адрес

В Петербурге увековечили имя дедушки писателя Сергея Довлатова Исаака Мечика.

Волонтеры проекта «Последний адрес» установили табличку на доме на Днепропетровской улице, 3, где он жил и был арестован в 1937 году.

Исаак Мечик был родом из крестьянской еврейской семьи. Он работал на строительстве железной дороги, комендантом зеркальной фабрики в Ленинграде, занимался виноделием. Исаак Мечик участвовал в русско-японской войне, служил в пехоте. В 1937 году его арестовали по «делу харбинцев», а в январе 1938-го — расстреляли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 3 сентября, исполнилось 80 лет со дня рождения одного из ключевых авторов современной литературы, Сергея Довлатова.

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В Петербурге появилась памятная табличка дедушке Сергея Довлатова
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