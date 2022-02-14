«Нападение и наказание»: за февраль в Госдуму внесут законопроект о бродячих собаках

В феврале Госдума рассмотрит закон о нападении собак и наказании за это. Фото: Pixabay

В феврале Госдума рассмотрит закон о нападении собак и наказании за это. Фото: Pixabay

Уже в феврале планируется внесение в Госдуму законопроекта о нападении бездомных собак и соответствующем наказании должностных лиц и граждан.

Законом будет предусмотрено уголовное наказание за травмирование в результате нападения бездомных или домашних собак, в случае, если хозяин не досмотрел за питомцем. Об этом «РИА Новостям» рассказал замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Эксперт отметил, что есть необходимость увеличить ответственность законодательства в сфере обращения с животными. Изменения внесутся в КоАП.

Предполагается, что для чиновников наказание будет в виде штрафа до 200 тысяч рублей, — это в том случае, когда нападения бездомных собак не привело к жертвам. В случае с хозяевами, не уследившими за своими ситуациями, ситуация аналогичная. Когда есть пострадавшие, то это уже уголовная ответственность, подчеркнул Бурматов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Забайкалья приняли решение ввести в регионе режим повышенной готовности для людей из-за угрозы нападения бездомных собак.