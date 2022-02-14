Университет Хопкинса: Россия продолжает оставаться на 4 месте по смертности утром 14 февраля

На утро 14 февраля, понедельник, Россия продолжает занимать 4 место в смертельном рейтинге от коронавирусной инфекции.

По данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, на 4 месте по смертности от коронавируса расположилась Россия. На сегодняшний день специалисты подсчитали, что от болезни в стране скончалось 333 421 человека, при этом официально коронавирус удалось зарегистрировать у 13 923 951 человек.

Первой по смертности все еще стоит США с 919 640 летальными случаями. Всего заболевших в стране насчитывается 77 735 068 человек. Следующей по списку расположилась Бразилия, — там коронавирус за все пандемию забрал жизни 638 673 человек. Заразилось при этом 27 492 904.

Между Россией и Бразилией стоит Индия с 508 665 умершими от COVID-19 и 42 631 421 заразившимся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению эксперта, уровень коллективного иммунитета должен составить 90% по России, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.