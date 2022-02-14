Университет Хопкинса: Россия продолжает оставаться на 4 месте по смертности утром 14 февраля

Университет Хопкинса: Россия продолжает оставаться на 4 месте по смертности утром 14 февраля
Россия продолжает оставаться на 4 месте по смертности утром 14 февраля. Фото: pexels

На утро 14 февраля, понедельник, Россия продолжает занимать 4 место в смертельном рейтинге от коронавирусной инфекции.

По данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, на 4 месте по смертности от коронавируса расположилась Россия. На сегодняшний день специалисты подсчитали, что от болезни в стране скончалось 333 421 человека, при этом официально коронавирус удалось зарегистрировать у 13 923 951 человек.

Первой по смертности все еще стоит США с 919 640 летальными случаями. Всего заболевших в стране насчитывается 77 735 068 человек. Следующей по списку расположилась Бразилия, — там коронавирус за все пандемию забрал жизни 638 673 человек. Заразилось при этом 27 492 904.

Между Россией и Бразилией стоит Индия с 508 665 умершими от COVID-19 и 42 631 421 заразившимся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению эксперта, уровень коллективного иммунитета должен составить 90% по России, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.

коронавирус Россия статистика заболеваний статистика смертности университет джонса хопкинса


 

Новости партнеров
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Университет Хопкинса: Россия продолжает оставаться на 4 месте по смертности ...
В Минтруде рассказали о новых сюрпризах от ПФР для россиян в январе 2023 года
«Нападение и наказание»: за февраль в Госдуму внесут законопроект ...
Для российских водителей открыли новые правила получения медицинской справки
Для части пенсионеров в России снова произведут индексацию пенсий на 8,6%
При омикрон-штамме могут присутствовать ложные симптомы интоксикации
Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии
Минсельхоз предложил ограничить наценку на молоко, кефир, творог и еще пару ...