«Ветреное потепление»: в понедельник петербуржцев ожидают сильные порывы ветра несмотря на плюс

&#171;Ветреное потепление&#187;: в понедельник петербуржцев ожидают сильные порывы ветра несмотря на плюс
В понедельник петербуржцев ожидают сильные порывы ветра несмотря на плюс. Фото: Baltphoto

В понедельник, 14 февраля, в Северной столицы установится плюсовая температура, но порывы ветра и мокрый снег никто не отменял.

Опасное потепление может ввести в заблуждение некоторых граждан. Несмотря на то, что в течение дня синоптики прогнозируют температуру воздуха от +1 до +3 градусов, в городе все также господствует ветер, который местами будет доходить до сильных порывов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Отмечается, что в течение дня будет облачно, днем иногда могут быть прояснения. Ожидается мокрый снег, местами с дождем, ветер юго-западный умеренный. На дорогах города может встречаться гололедица. Днем атмосферное давление будет слабо повышаться.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуется уделить внимание одежде, не рассчитывая на внезапное потепление, и безопасности на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге со вчерашнего дня продлили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра и налипания снега, он был отменен ночью 14 февраля.

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