В понедельник утром уборочная техника Петербурга пока так и не дошла до центра города

В понедельник утром уборочная техника Петербурга пока так и не дошла до центра города. Фото: сайт Комитета по благоустройству

В понедельник утром уборочная техника Петербурга пока так и не дошла до центра города. Фото: сайт Комитета по благоустройству

В понедельник, 14 февраля, утром уборочной техники на улицах Санкт-Петербурга очень мало. Многие районы пустуют, и в основном работают легковые и комбинированные машины.

На момент 7:50 утра техника еще не приступила к работе в полную силу. Не видно уборки даже в Центральных районах, в частности, Адмиралтейском.

По данным Комитета по благоустройству, погрузчики и мусоровозы присутствуют на Петроградской стороне, там же задействована и ручная уборка.

Как ни удивительно, но на окраинах Петербурга уборочной техники сегодня больше, чем в центре. Так, работает техника в Колпино, Петергофе, в Пушкине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что опасное потепление может ввести в заблуждение некоторых граждан Петербурга 14 февраля. Несмотря на то, что в течение дня синоптики прогнозируют температуру воздуха от +1 до +3 градусов, в городе все также господствует ветер, который местами будет доходить до сильных порывов.