На улице Озерной в поселке Сосново под звуки выстрелов завязалась потасовка

В ночь с 12 на 13 февраля в поселке Сосново Ленинградской области у магазина завязалась драка с участием шести человек. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы.

Около 02:43 в правоохранительные органы поступило сообщение, что на Озерной улице, у дома 10 прям рядом с магазином «Раута» дерутся шесть человек. Как стало известно Gazeta.SPB, на месте происшествия был задержан директор компании ООО «Эд-ал енд и ко», который, со слов очевидцев, применил травматическое оружие.

Позднее из Сосновской сельской больницы начали один за другим приходить оповещения о травмах. Сначала сообщалось о мужчине 1998 года рождения с открытым переломом ногтевой фаланги 4 пальца правой кисти в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Следующим стало известно о мужчине 1970 года рождения с ушибами и ссадинами лица также в удовлетворительном состоянии был отпущен домой, за ним пришел мужчина 1980 года рождения с ушибом коленного сустава. Последней к врачам самостоятельно обратилась женщина 1982 года рождения с ушибом бедра.

С места происшествия был изъят патрон, гильза и пули. В тот же день, 13 февраля, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Директор был задержан и помещен в ИВС. До этого имел судимость с конфискацией имущества и лишением свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя иномарки, устроившего ДТП с патрульным автомобилем ДПС.