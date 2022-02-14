Подвыпивший водитель «Мазды», устроивший ДТП с патрульным автомобилем, стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя иномарки, устроившего ДТП с патрульным автомобилем ДПС.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, все случилось в ночь на 12 февраля в Московском районе. Сотрудники дорожной полиции в ходе рейда «Нетрезвый водитель» заметили на Витебском проспекте автомобиль «Мазда», нарушающий ПДД. Водитель проигнорировал требования об остановке, стражи порядка начали преследование.

«Мазда» остановилась только на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской, когда водитель врезался в патрульную машину. В аварии пострадал старший лейтенант полиции, который находился на пассажирском сидении.

Травмы также получил автомобилист-нарушитель. Им оказался 30-летний мужчина из Коми. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что он в прошлом был лишен водительских прав. В отделе полиции на задержанного составили шесть административных протоколов. Он признал вину и раскаялся.

За прошлый год автомобилиста 17 раз ловили за нарушением ПДД, а один раз он привлекался к уголовной ответственности.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о повторном вождении в нетрезвом виде.

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