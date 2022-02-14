Бывшего замдиректора «Ленавтодора» будут судить за мошенничество

Бывшего замдиректора &#171;Ленавтодора&#187; будут судить за мошенничество
Экс-сотрудник "Ленавтодора" ответит перед судом. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Ленинградской области на скамье подсудимых окажется бывший замдиректора ГКУ «Ленавтодор», обвиняемый в крупном мошенничестве.

Как сообщает следственное управление СК по Ленобласти, экс-сотруднику «Ленавтодора» вменяют три эпизода крупного мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах он пообещал генеральному директору областного госпредприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1» победу в конкурсе на ремонт дорог в Гатчинском, Выборгском, Тосненском и Всеволожском районах. Однако возможности повлиять на выигрыш в конкурсе у него не было. За оказание якобы содействия замдиректора «Ленавтодора» получил 4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан «банкир», обманувший граждан на 1,8 млрд рублей.

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Бывшего замдиректора «Ленавтодора» будут судить за мошенничество
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