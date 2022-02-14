WADA разочаровано решением CAS не отстранять Камилу Валиеву от ОИ

WADA разочаровано решением CAS не отстранять Камилу Валиеву от ОИ
Камила Валиева. Фото: скриншот Instagram

WADA отреагировало на решение CAS не отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву от Олимпийских игр в Пекине.

Оказывается, представители лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) в шведском Стокгольме не знали, что результаты допинг-пробы Валиевой должны быть проверены до начала Олимпийских игр в Пекине, говорится в релизе агентства.

«Согласно информации, полученной WADA, допинг-проба (Валиевой) в данном случае не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, когда она была получена антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Это означало, что лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца».

Добавляют, что в WADA всегда ожидают, что антидопинговые организации будут поддерживать связь с лабораториями, ведь это может гарантировать ускорение анализов проб и получение результатов до того, как спортсмены отправятся на большие соревнования.

Кроме этого, в релизе пишут, что WADA разочаровано решением Спортивного арбитражного суда об отмене временного отстранения фигуристки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях в Пекине.

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