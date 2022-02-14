«Что за бред?»: жена актера Валерия Николаева высказалась о его конфликте в изоляторе

Супруга актера Валерия Николаева Эльмира Земскова резко отреагировала на сообщения о его конфликте с сокамерником в спецприемнике в Москве.

Земскова в беседе с «Газетой.ру» не смогла ответить на вопросы о задержании и нападении на мужа, лишь возмутилась соответствующим новостям. Кроме того, она ничего не сказала о состоянии Николаева.

«Господи, откуда все это, скажите, пожалуйста? Вот откуда все это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда», — сказала жена актера и прекратила разговор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актера из «Дня рождения Буржуя» облили кипятком в изоляторе в Москве. По данным «Известий», актера доставили в изолятор за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В спецприемнике у него произошел конфликт с задержанным гражданином Таджикистана. В ходе перепалки мужчина плеснул кипятком Николаеву в лицо.

Сообщалось, что после нападения Николаев подал на сокамерника заявление в полицию. Со слов артиста, он получил ожоги лица, груди и руки — повреждены 40% тела. Пострадавший оценил ущерб в 20 миллионов рублей, половина из которых пойдет на операцию по пересадке кожи.