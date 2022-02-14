Актера из «Дня рождения Буржуя» облили кипятком в изоляторе в Москве

Актера Валерия Николаева, известного по главной роли в сериале «День рождения Буржуя», облили кипятком в одном из полицейских спецприемников в Москве.

Как сообщают «Известия», актера доставили в изолятор за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В спецприемнике у него произошел конфликт с задержанным гражданином Таджикистана. В ходе перепалки мужчина плеснул кипятком Николаеву в лицо.

Артист написал на сокамерника заявление в полицию. Со слов Николаева, он получил серьезные ожоги лица, груди и руки — повреждены 40% тела. Пострадавший оценил ущерб в 20 миллионов рублей, половина из которых пойдет на операцию по пересадки кожи. Еще 10 миллионов рублей он потребовал за моральный ущерб.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Большевиков шестилетней девочке обожгли лицо в медцентре.