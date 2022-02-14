На Большевиков шестилетней девочке обожгли лицо в медцентре

Во время промывания уха девочка могла получить серьезный ожог лица.

В невском районе по дело травмирования шестилетнего ребенка проводится проверка. Какстао известно Gazeta.SPb, девочка могла получить ожог в медцентре на Большевиков.

В воскресенье вечером, 13 февраля, родители привели в детскую городскую больницу девочку 6 лет. По заключению врачей в результате у ребенка был диагностирован химический ожог лица второй степени. Девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Родители утверждают, что в медицинском центре на проспекте Большевиков их дочь получила ожог во время промывания уха. По произошедшему в настоящий момент проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее дочерью-школьницей.