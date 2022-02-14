На Большевиков шестилетней девочке обожгли лицо в медцентре

На Большевиков шестилетней девочке обожгли лицо в медцентре
На Большевиков шестилетней девочке обожгли лицо в медцентре. Фото: Pixabay

Во время промывания уха девочка могла получить серьезный ожог лица.

В невском районе по дело травмирования шестилетнего ребенка проводится проверка. Какстао известно Gazeta.SPb, девочка могла получить ожог в медцентре на Большевиков.

В воскресенье вечером, 13 февраля, родители привели в детскую городскую больницу девочку 6 лет. По заключению врачей в результате у ребенка был диагностирован химический ожог лица второй степени. Девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Родители утверждают, что в медицинском центре на проспекте Большевиков их дочь получила ожог во время промывания уха. По произошедшему в настоящий момент проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее дочерью-школьницей.

дети ожог лица происшествие Россия


 

Новости партнеров
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Большевиков шестилетней девочке обожгли лицо в медцентре
Россияне получат по 3600 рублей: ПФР начал прием заявлений на выплату
«Шаг к большой победе»: Камила Валиева сможет выступить в ...
«Вера» принесла в Петербург аномальное тепло и мокрый снег
Льдина упала на голову петербурженке в Петроградском районе
Пенсионерам в РФ рассказали, кто получит по 200 тысяч рублей с 14 февраля
На улице Озерной в поселке Сосново под звуки выстрелов завязалась потасовка
Подвыпивший водитель «Мазды», устроивший ДТП с патрульным ...