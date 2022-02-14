В Петербурге разыскивают насильника, пристававшего к 11-летней девочке

В Петербурге разыскивают насильника, пристававшего к 11-летней девочке
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее дочерью-школьницей.

Со слов матери, все произошло 13 февраля около 16:00 возле дома на проспекте Авиаконструкторов. Неизвестный мужчина совершил сексуальное насилие над ее 11-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступнику на вид около 50 лет, рост около 170 сантиметров. Он был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и ботинки, а на голове была белая шапка с черной полоской. Ориентировку разослали по отделам полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре. Подозреваемый в убийстве задержан.

насильственные действия новости СПб проспект Авиаконструкторов сексуальное насилие школьница


 

Новости партнеров
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге разыскивают насильника, пристававшего к 11-летней девочке
Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде
Предпринимателю из Пушкина прострелили лицо из травмата
Петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре
«Едем, но с авариями»: петербуржцев понедельник встретил пробками ...
Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро Олимпиады в танцах на льду
В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар
В понедельник утром уборочная техника Петербурга пока так и не дошла до ...