В Петербурге разыскивают насильника, пристававшего к 11-летней девочке

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее дочерью-школьницей.

Со слов матери, все произошло 13 февраля около 16:00 возле дома на проспекте Авиаконструкторов. Неизвестный мужчина совершил сексуальное насилие над ее 11-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступнику на вид около 50 лет, рост около 170 сантиметров. Он был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и ботинки, а на голове была белая шапка с черной полоской. Ориентировку разослали по отделам полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре. Подозреваемый в убийстве задержан.