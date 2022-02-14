Россиянам рассказали, какие тонкости получения пенсии грозят судимостью

Россиянам рассказали, какие тонкости получения пенсии грозят судимостью
Названы пять тонкостей, о которым необходимо знать пенсионерам. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам следует следить за несколькими аспектами получения пенсии, поскольку несоблюдение ряда правил может привести к судимости.

Кандидат юридических наук назвала пять тонкостей, о которым необходимо знать пенсионерам.

Получение пенсии или льготы сразу по двум основаниям

В законодательстве России присутствует оговорка, затрагивающая получение социальных выплат по двум основаниям. Например, ветерану труда с инвалидностью придется выбрать, за что он будет получать поддержку от государства. Согласно ст. 31 Закона № 181-ФЗ, получать сразу две выплаты запрещено. Тем, кто нарушит это правило, придется вернуть все средства, полученные сверх положенной выплаты. В отдельных случаях несоблюдение закона может обернуться судимостью. Стоит отметить, что в законе есть перечень лиц, которым разрешается получать выплаты сразу по двум основаниям, но он крайне ограничен.

Получение доплаты за иждивенца, не уведомляя о его отчислении из вуза

Если совершенный иждивенец был отчислен с очного обучения в высшем учебном заведении, то пенсионер обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд. Если уведомления не будет, то произойдет переплата, а это грозит последствиями, перечисленными выше.

Оформление ухода за нетрудоспособными родственниками

Россияне, которые оформили уход за нетрудоспособным родственником в возрасте от 80 лет, инвалидом 1-й группы или пожилым человеком, который по медицинским показаниям нуждается в посторонней помощи, ежемесячно получают от ПФР пособие в размере 1200 рублей. Однако претендовать на пособие могут лишь трудоспособные граждане. Закон запрещает оформлять выплату пенсионерам.

Переезд в другой регион без уведомления Пенсионного фонда

Пенсионер, переезжающий в другой регион РФ, обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд. Это нужно для того, чтобы его дело о выплатах было передано по новому адресу. Однако есть три случая, при которых отказ от уведомления станет поводом для возбуждения уголовного дела. Это переезд на ПМЖ в другую страну (ПФР должен отменить выплату пенсий и льгот, поскольку они положены только постоянно проживающим в России), переезд с севера (ПФР должен снять районный коэффициент с выплат) и переезд при наличии региональных выплат (к примеру, региональные доплаты ветеранам труда).

Получение доплат, при наличии основной работы

Пенсионер должен направить в ПФР уведомление в случае, если он нашел работу или разовую подработку и получает одну из следующих выплат: социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума; доплату за сельский стаж; социальную пенсию по старости, которая оформляется при отсутствии необходимого стажа или баллов; досрочную пенсию по направлению от Центра занятости населения; пенсию по потере кормильца для супруга, воспитывающего детей младше 14 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в РФ рассказали, кто получит по 200 тысяч рублей с 14 февраля.

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