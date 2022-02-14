Пенсионерам в РФ рассказали, кто получит по 200 тысяч рублей с 14 февраля

В среднем будет выплачиваться по 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В среднем будет выплачиваться по 200 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторым российским пенсионерам в середине февраля 2022 года зачислят крупные денежные выплаты.

Единовременные социальные выплаты в 200 тысяч рублей начнут поступать пожилым гражданам уже с понедельника, 14 февраля. Получить средства от государства смогут только некоторые неработающие пенсионеры.

Речь идет о компенсации расходов на газификацию жилья. Пенсионерам, которые проводят газ в свой частный дом и устанавливают газовое оборудование, власти частично возместят расходы.

Размер выплаты будет зависеть от региона проживания пенсионера и суммы расходов. В среднем будет выплачиваться по 200 тысяч рублей.

Для получения средств нужно подать заявление в местную администрацию. Тем, кто уже написал заявление, деньги будут зачислять с 14 февраля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на компенсацию некоторых услуг пенсионерам в России могут выплатить до 300 тысяч.