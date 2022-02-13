На компенсацию некоторых услуг пенсионерам в России могут выплатить до 300 тысяч

На компенсацию некоторых услуг пенсионерам в России могут выплатить до 300 тысяч. Фото: Pixabay

На компенсацию некоторых услуг пенсионерам в России могут выплатить до 300 тысяч. Фото: Pixabay

В феврале часть пожилых россиян может получить денежную выплату в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Речь идет о компенсации услуги.

Так, власти собираются частично компенсировать пенсионерам услуги по газификации частного дома и установке газового оборудования. Об этом пишет PRIMPRESS.

Часть пожилых граждан может получить деньги уже с 14 февраля, это с учетом ранее поданного заявления. Тем, кто этого еще не сделал, необходимо обратиться в местную администрацию.

Отмечается, что сумма, которую получит пенсионер в качестве компенсации, будет зависеть от региона проживания человека и величины понесенных расходов. Например, собственники частных домов в Ленинградской области смогут получить до 180 тысяч, а вот льготные категории могут рассчитывать получить от 200 до 300 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российским пенсионерам рассказали о новой единовременной выплате в 14 000 рублей. Планируется, что пенсионерам ее начнут начислять с 14 февраля.