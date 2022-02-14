Украинские миллиардеры тайно выехали из страны

Из Киева порядка 20 чартерных рейсов и частных воздушных суден крупных предпринимателей вылетели за территорию Украины.

Несмотря на такой массовый вылет правительство страны говорит о скором возвращении держателей капиталов и владельцев компаний на родину. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что покинули страну самолёты украинских олигархов Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Кроме этого, депутат Верховной рады Игорь Абрамович, владелец миллионных состояний, днем ранее заказал частный борт на 50 пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что гражданам Америки следует немедленно покинуть Украину. По его словам, ситуация в данном регионе может быстро принять «сумасшедший оборот».