У пятерых россиян, переболевших «омикроном», выявили чёрный грибок

У пятерых россиян, переболевших &#171;омикроном&#187;, выявили чёрный грибок
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Заболевание смертельно опасно. Оно поражает мозг, кости, кожу, желудок и многие другие органы.

Врачи выяснили, что у пятерых пациентов Нижегородской больницы, которые ранее уже болели омикрон-штаммом COVID-19, есть чёрный грибок. Найденный мукормикоз может привести поражённого им человека к мучительной смерти, однако врачи говорят, что уже знают, как его лечить, передает портал «ДокторПитер».

Отмечается, что такое осложнение после коронавируса выявляли и у тех пациентов, которые перенесли более ранние штаммы ковида.

«Заболевание характеризуется тем, что внутри и вокруг кровеносных сосудов растет «паутина», представляющая собой длинную ветвящуюся нитевидную структуру грибка. В результате болезнь поражает челюстно-лицевые пазухи, головной мозг, глаза, кости, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки, сердце, печень, селезенку», – говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пик «омикрона» в России может быть пройден уже в феврале.

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