Петербурженка потеряла сознание после встречи с ледяной глыбой

Пожилая петербурженка пострадала от падения ледяной глыбы в центре города. У нее диагностировали ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел на Садовой улице напротив Гостиного двора. Наледь упала с крыши одного из домов прямо на голову 69-летней женщине.

Как сообщила «Фонтанка», скорую помощь пострадавшей вызвали прохожие. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

После на место происшествия прибыли тракторы, которые убрали территорию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне днем в медучреждение доставили 34-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и посттравматическим субтотальным дефектом барабанной перепонки. На нее тоже упала глыба льда.