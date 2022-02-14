Песков объяснил большую дистанцию на встречах Путина

Песков объяснил большую дистанцию на встречах Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал большое расстояние на встрече президента с министрами. Фото: kremlin.ru

Дистанция на встречах президента России Владимира Путина с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу связана с ограничениями на фоне пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Рабочие встречи состоялись в понедельник, 14 февраля. Министры сидели за длинным столом на большом расстоянии от российского лидера.

Как сообщили «РИА Новости», представитель Кремля отметил, что большое расстояние в несколько посадочных мест никак не отразилось на работе. И добавил, что состоялись полноценные обсуждения и доклады президенту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шойгу доложил Путину об операции по выдворению из российских вод подлодки США. Предположительно, субмарина принадлежит ВС США. Судно вторглось в территориальные воды России на глубину 4 км, заявил министр.

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