СК начал проверку после падения глыбы льда на пенсионерку в центре Петербурга

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда на пожилую горожанку.

Инцидент произошел днем в понедельник, 14 февраля, на Садовой улице. С крыши одного из домов на 70-летнюю женщину упал фрагмент наледи

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь, угроз жизни и здоровью не имеется.

По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорую помощь пострадавшей на Садовой улице вызвали прохожие. Местную жительницу госпитализировали в Мариинскую больницу.

Напомним, накануне днем от падения наледи пострадала еще одна горожанка. В одно из медучреждений города доставили 34-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и посттравматическим субтотальным дефектом барабанной перепонки.