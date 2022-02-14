Минздрав одобрил исследования еще одного препарата от коронавируса

Исследования состоятся в десяти российских медучреждениях и завершатся 31 декабря текущего года. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Исследования состоятся в десяти российских медучреждениях и завершатся 31 декабря текущего года. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Министерство здравоохранения России одобрило проведение третьей фазы клинических исследований препарата от COVID-19 «Амбервин» российской фармацевтической компании «Промомед».

Данное лекарство подходит как для инъекций, так и для ингаляций. Соответствующее разрешение выдало Минздрав РФ.

Согласно данным госреестра лекарственных средств, испытания пройдут в десяти медучреждениях в разных регионах страны. Исследования должны завершиться до конца текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у пятерых россиян, переболевших «омикроном», выявили чёрный грибок. Заболевание смертельно опасно.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.