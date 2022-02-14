Россиянам старше 70 лет готовят выплату в 13 тысяч

Пожилым россиянам готовят новую денежную выплату. Надбавка может составить более 13 тыс. рублей.

Речь идет о гражданах, достигших 70-летнего возраста. Законопроект об этом нововведении был разработан депутатами Госдумы.

Сегодня повышенную пенсию получают граждане от 80 лет, которым назначена страховая пенсия по старости. Доплата составляет около 6600 рублей. По мнению депутатов, получать такую надбавку пенсионеры должны намного раньше. Они отметили, что в настоящее время российское законодательство содержит несправедливость в отношении граждан преклонного возраста.

Как сообщил PRIMPRESS, парламентарии подчеркнули, что необходимо назначать выплаты уже с 70 лет. Таким образом, полная фиксированная выплата для данных пожилых граждан составит уже порядка 13 200 рублей.

Как подчеркивается в законопроекте, всего на финансирование данной инициативы понадобится около 54 млрд рублей. По мнению авторов законопроекта, найти такие средства труда не составит. Ведь по итогам прошлого года федеральный бюджет был профицитным, то есть доходы намного превысили расходы. Остается такой федеральная казна и по итогам января 2022 года. Это значит, что деньги на новую выплату для пенсионеров уже фактически найдены, и с выделением средств проблем быть не должно, уверены депутаты.

Напомним, пожилые россияне могут быть поддержаны государством посредством введения продуктовых карточек. Сумма, которую они смогут потратить на продукты питания, составит 13 тыс. рублей. Стать обладателем такой карты смогут те, чей уровень дохода составляет менее двух прожиточных минимумов. Деньги нуждающимся нужно потратить в течение месяца, остаток на следующий период продлеваться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, некоторые россияне имеют право выйти на пенсию раньше положенного срока. Речь идет о «старом» пенсионном возрасте, то есть 60 лет для мужчин и 55 для женщин. По словам экспертов, выйти на пенсию по достижении этого срока можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет, соответственно.